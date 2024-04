(Di domenica 28 aprile 2024) Unda due colpi di pistola aera incon la: è in ospedale. E nella notte altria Torre Annunziata.

spari a ponticelli, un 52enne ferito alle gambe mentre era in strada con la moglie - Un 52enne ferito da due colpi di pistola a ponticelli mentre era in strada con la moglie: è in ospedale. E nella notte altri spari a Torre Annunziata.

Napoli, gli sparano alle gambe mentre era seduto con la moglie sui gradini di un centro - NAPOLI – Un uomo di 52 anni è stato ferito nella serata di ieri al corso ponticelli, a Napoli. Alla Polizia, che indaga sul fatto, ha spiegato che era seduto con la moglie sui gradini di un centro ...

Napoli, spari tra la folla a ponticelli: ferito alle gambe 52enne - Momenti di terrore, ieri sera a ponticelli, per un agguato di chiaro stampo camorristico in pieno centro. Intorno alle 18 un uomo armato di pistola si è materializzato nell'area del ...

