Oro bianco sotto i riflettori Dalla sicurezza allo sfruttamento

Presentato oggi in Senato 'Women in rare'. Scopinaro: "Possiamo in modo certosino lavorare con politica per migliorare qualità di vita" Con 'Women in rare' "abbiamo voluto centrare l'attenzione sulle donne con Malattie rare e sulle donne caregiver. Questo è importante dal nostro punto di vista fin ...

Continua a leggere>>