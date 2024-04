(Di domenica 28 aprile 2024) Ordinanza anti-: come in un deja vu torna lo spauracchio per i titolari deidelstorico di Lecce. L?anno scorso il provvedimento del sindaco Carlo Salvemini (la ?Notte...

Bologna , 15 aprile 2024 – ladri in azione l’altra notte all’Osteria delle Moline, nell’omonima via del centro di Bologna . Un ragazzo e una ragazza, come si vede nei video della sicurezza, hanno atteso che il dipendente che si trovava all’interno del locale si assentasse un attimo e sono entrati, ... Continua a leggere>>

Movida rumorosa in centro, i gestori dei locali tremano: «Non fateci spegnere la musica entro la mezzanotte» - Ordinanza anti-movida: come in un deja vu torna lo spauracchio per i titolari dei locali del centro storico di Lecce. L’anno scorso il provvedimento del sindaco Carlo Salvemini (la ...

Continua a leggere>>

Meteo centro: 1° maggio instabile con piogge, temporali e calo termico - Pausa stabile e soleggiata che avrà le ore contate sulle regioni del centro Italia; a partire dal 30 aprile è previsto un graduale peggioramento da Ovest, complice l'ingresso di una perturbazione ...

Continua a leggere>>

Meteo domani 29 aprile: tempo stabile in Italia salvo locali piogge su alcune regioni, vediamo dove - Meteo: domani 29 aprile tempo asciutto in Italia salvo nuvolosità in transito e qualche pioggia sparsa possibile al Nord-Ovest, temperature sopra media ...

Continua a leggere>>