LIVE Atletica - East Cost Relays 2024 in DIRETTA | Jacobs 2° con un buon 10?11 Speravo in un tempo un po’ migliore

22.45 Rientro alla competizione positivo per Marcell. L'azzurro ha chiuso in 10.11 questa gara dei 100 metri, venendo beffato al fotofinish da De Grasse per soli 3 millesimi di secondo. Il campione olimpico non è stato perfetto in partenza ma ha mostrato un'ottima progressione dai 50 metri in poi dando ottimi segnali. Infatti va sempre ricordato che l'italiano era alla prima gara ...