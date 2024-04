Le Tendenze degli Orologi di Lusso per il 2024 | Allarghiamo le Nostre Vedute

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di domenica 28 aprile 2024) Nel vasto panoramaaccessori di, gliemergono come protagonisti indiscussi, non solo per il loro valore funzionale ma anche per la loro capacità di trasformarsi in autentiche opere d’arte. L’era dei design convenzionali è ormai alle spalle, lasciando spazio a un’espressione più audace e creativa. Danascosti in eleganti polsini a ...

first appeared on MoltoUomo.it.