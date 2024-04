La dura vita dei piccoli geni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 aprile 2024) Una nuova proposta di legge chiede di salvaguardare i circa 400 mila giovani italiani che vantano un alto potenziale intellettivo, ma che sono di fatto ostacolati nella crescita. Per non parlare dei problemi che devono affrontare per la loro «diversità». Riconoscere e incoraggiare i plusdotati potrebbe essere una buona idea. Sempre ricordando che sono bambini. Al di là delle convinte affermazioni di tantitori («mio figlio è intelligentissimo!»), iesistono e, secondo i numeri, potrebbero essere più di 400 mila in Italia, tra il 5 e il 6 per cento dei bambini in età scolare: pargoli plusdotati, così vengono definiti, con Qi superiore a 130, spesso etichettati come troppo vivaci o disattenti, ma in realtà più intelligenti degli altri. Chiamati anche «gifted», dotati, che sui banchi si annoiano perché la scuola non tiene ...