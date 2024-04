Inter-Torino - i diffidati e gli squalificati per la 34ª giornata di Serie A

La quintultima giornata di Serie A vede la situazione disciplinare completarsi dopo la prosecuzione di Udinese-Roma: niente squalificati “aggiuntivi”, ma ci sono tre diffidati (Bijol, Kamara e Payero) in più per i friulani. Serie A – diffidati E squalificati 34ª giornata FROSINONE-SALERNITANA ...

Continua a leggere>>

Milan-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il sentitissimo derby di stasera, con diffidati per entrambe e squalificati solo per i rossoneri. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si ...

Continua a leggere>>

Quattro giorni dedicati alla trentatreesima giornata di Serie A, che prenderà il via alle 18.30 col primo dei due anticipi di oggi: questa la situazione disciplinare, con tutti i diffidati e gli squalificati. Serie A – diffidati E squalificati 33ª giornata GENOA-LAZIO venerdì 19 aprile ore ...

Continua a leggere>>

Inter-Cagliari si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il posticipo di stasera, con diffidati per entrambe così come due squalificati a testa. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ...

Continua a leggere>>

Da stasera spazio alla trentaduesima giornata di Serie A: ecco la situazione disciplinare, coi diffidati e gli squalificati dall’anticipo Lazio-Salernitana di stasera ai due posticipi di lunedì. Inter-Cagliari è la partita che ha più giocatori assenti: ben quattro. Serie A – diffidati E ...

Continua a leggere>>