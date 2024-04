Incidente a Castellina in Chianti - grave un motociclista

(Di domenica 28 aprile 2024)in(Siena), 28 aprile 2024 – Bruttosulla sp51 ain. È successo in tarda mattinata. Un uomo di 38 anni è stato trasportato in gravi condizioni alle Scotte. Sul posto sono intervenute l’automedica di Radda ine l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi. Allertate anche le forze dell’ordine.

Radda in Chianti (Siena), 19 aprile 2024 – Un uomo di 67 anni è rimasto ferito ad una mano mentre stava lavorando all’interno di una falegnameria . L’ Incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 19 aprile, nel Comune di Radda in Chianti , in località Case Sparse Bonatte. Il fatto è avvenuto ... Continua a leggere>>

incidente SIENA-GROSSETTO, CHIUSO UN TRATTO STRADALE - Un tratto della strada statale 223 “di Paganico” è temporaneamente chiuso a causa di un incidente al km 68 nel comune di Siena, coinvolgendo un veicolo. Lo svincolo “Siena ovest” in direzione Firenze ...

incidente sull'autostrada A4 coinvolge un bus di studenti,illesi - (ANSA) - VERCELLI, 20 APR - Rientravano da una gita scolastica a Praga e il loro pullman è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi del casello di Carisi ...

