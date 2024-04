I Portuali agganciano il Mondolfo Marotta e lo spediscono in Prima Categoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) VISMARA 4 FERMIGNANESE 3 VISMARA: Melchiorri, Ballotti, Beninati, Colagiovanni, Bertuccioli, Liera, Paduano (1’ st Nicolini), Pistola, Amati (27’ st De Angelis), Gaudenzi (38’ st Paris), Vagnarelli (1’ st Pagnin). All. Vampa FERMIGNANESE: Bellucci, Ruci, Masullo (1’ st Geusa), Cleri, Mariotti (35’ st Leknikaj), Patarchi, Garota (15’ st Santi), Di Simoni, Cinotti (17’ st Surano), Bozzi (15’ st Ruta), Montanari. All. Pazzaglia Arbitro: Cesca di Macerata Reti: 30’ pt Cinotti, 47’ pt Montanari, 4’ st (rig) e 9’ st Gaudenzi 12’ st Liera, 19’ st Surano, 31’ st Pagnini. Vittoria in rimonta del Vismara che va ai playout. Vantaggio ospite con Cinotti. Vismara reagisce ma nel recupero Montanari trova il raddoppio. La ripresa vede da subito il Vismara in avanti-Gaudenzi trasforma il rigore procurato da Amati e pareggia dopo aver seminato un paio di avversari in area. Insiste ancora ...