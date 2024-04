Fdi | Meloni - ' no ad abiure sul nostro passato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - “Chi come noi sogna di cambiare l'Europa però ha anche un altro dovere: risvegliare questo continente dormiente, ricordargli da dove proviene le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra identità per mostrare che siamo la culla della civiltà occidentale. Non intendiamo piegarci ai deliri del politicamente corretto tanto di moda in alcuni salotti chic, non possiamo tollerare che piazze e monumenti siano presi d'assalto e che libri, film e canzoni siano messi all'indice nel nome di una cultura della cancellazione che volesse che facessimo abiura dele di ciò che siamo". Così la premier Giorgiain un passaggio del suo intervento dal palco di Pescara, alla kermesse di Fdi.