Basket A2 femminile Vigarano espugna Torino Mercoledì il match point

Sarà coach Carlo Grilli, a Vigarano già l’anno passato, quest’anno a Mirandola, a guidare la Giara del patron Marco Gavioli nell’ultima gara della regular season, fissata per stasera al Pala Vigarano, con palla a due alle 20.30. Avversaria delle biancorosse sarà la Posaclima Ponzano, certa già di ...

La Pallacanestro Vigarano, per mano del presidente Marco Gavioli, comunica che coach Andrea Castelli si è dimesso dalla guida tecnica della prima squadra per motivi personali. La società si sta già attivando per sostituirlo, in vista dell’ultima gara della regular season contro Ponzano, decisiva ai ...

La Giara guidata da coach Marco Damaschi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, arrivando a -3 al 39’ dopo una tripla di Siciliano. L’azione da tre punti seguente di Belosevic di fatto ha chiuso i conti e per le biancorosse è arrivato il ko 67-60. Adesso, per essere sicure di un posto ai play out ...

Il girone di ritorno del Basket Girls Ancona e della Giara del coach Andrea Castelli si equivale: un successo a fronte di nove battute d’arresto. Al Pala Scherma, oggi pomeriggio (ore 18.30), Vigarano si gioca l’accesso matematico ai play out, che arriverebbe in caso di successo in terra dorica e ...

Sesto posto consolidato e conquistata matematicamente con tre giornate d’anticipo la post season. Benedetta Gramaccioni 25 punti Matelica, 24 marzo 2024 – Seconda vittoria consecutiva in trasferta – nel giro di una settimana – conquistata dalla Halley Thunder Matelica nel campionato di serie A2 ...

