Zhang e l’Inter - -23 all’ora X! Intanto c’è la svolta Moratti-Saras ? TS

(Di sabato 27 aprile 2024)contano i giorni in vista del fatidico 20 maggio, data cruciale per il futuro del. Quanto a Massimoe alla sua famiglia, arriva un segnale storico in merito alla. DOPPIA SITUAZIONE ? Il futuro societario delsi deciderà tra 23 giorni ed esattamente il 20 maggio. Quella sarebbe la data ultima entro il quale Steven, presidente fresco campione d’Italia, dovrà consegnare al fondo Oaktree il prestito da 275 milioni di euro, che con gli interessi si è alzato a 375-385 milioni., lo stessoè al lavoro per manteneree non perderne il controllo. Nelle ultime settimane si è fatto avanti il fondo californiano Pimco, per un nuovo finanziamento da 400 milioni ...