WWE | Una star di NXT fuori da parecchio tempo sarebbe prossima al ritorno

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ultima apparizione televisiva di Wendy Choo risale al 19 maggio 2023, durante una puntata di NXT Level Up. Da allora, l’atleta è statagioco pera causa di un infortunio. C’è ottimismo nell’aria Corey Brennan di Fightful Select ha recentemente riportato che al performance center siano ottimisti nei confronti di Wendy, e speranzosi di rivederla presto in azione. “Wendy Choo è statacombattimento per un po’ di, ma è stata recentemente al WWE Performance Center. Le persone con cui Corey Brennan ha parlato sperano in un suoa breve”.