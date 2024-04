WWE | Super Smackdown settimana prossima - prima difesa per gli A-Town Down Under in chiaro su DMAX

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 aprile 2024)per gli A-. I nuovi WWE Tag-Team Champions metteranno in palio le proprie cinture contro gli Street Profits, nell’episodio dello show blu che andrà in onda ined in diretta su, alle ore 19 del 3 maggio. E’ stato inoltre annunciato il nuovissimo RKO Show, condotto da Randy Orton e Kevin Owens, a 24 ore dalla sfida alla Bloodline, mentre ci sarà un altro faccia a faccia tra Cody Rhodes e AJ Styles,del loro match in quel di Backlash con in palio l’Undisputed WWE Universal Title. Ecco qui di seguito la card aggiornata, ad oggi, dello show: WWE Tag Team Championship: A-...