WWE | Bianca Belair e Jade Cargill a caccia - il regno delle Kabuki Warriors potrebbe finire in Francia

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo la conferma dinel roster di Smackdown, addirittura come primo pick di serata, è stato annunciato che proprio la EST esfideranno lea Backlash con in palio i Women’s Tag Titles detenuti dalle nipponiche. Il tutto ha portato ad un confronto sullo stage trae le campionesse, raggiunte proprio dall’ex AEW. La presenza diha evitato che Asuka ed IYO Sky potessero, quindi, trarre vantaggio dalla superiorità numerica, rimandando il tutto (molto probabilmente) direttamente a Backlash, in programma tra sette giorni esatti a Lione. Tensions are building on #SmackDown! pic.twitter.com/3E5f1VjPmn— WWE on FOX (@WWEonFOX) April 27, 2024

Diversi nuovi match aggiunti alla card di Backlash in Francia dalla WWE

