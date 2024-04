WTA Madrid - Swiatek passeggia con Cirste - per lei Sorribes Tormo Avanzano tutte le favorite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) In archivio la giornata del WTA 1000 di, con le prime otto partite del terzo turno. Poche sorprese, con quasilecheagli ottavi; tra di loro spicca la numero 1 al mondo Iga, che rifila un doppio 6-1 a Soranaa e prosegue nel suo cammino, per lei ci sarà Sara, capace di superare in due set Viktoria Azarenka. Bene anchele altre. Maria Sakkari e Coco Gauff lasciano anch’esse le briciole a Sloane Stephens e Dayana Yastremska. Per loro rispettivamente la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che ha regolato Emma Navarro, e Madison Keys che ha superato di slancio Liudmila Samsonova. Più complicato invece il compito di Ons Jabeur, che è l’unica che ha ...