Wall Street Journal | Secondo gli 007 Usa la morte di Navalny non è stata ordinata da Putin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Il quotidiano statunitensescrive che il presidente russo Vladimirprobabilmente non ha ordinato direttamente ladel dissidente Alexei, detenuto in un carcere della Siberia. Il giornale cita fonti dell’intelligence americana. La conclusione degli 007 statunitensi è criticata dagli alleati di: coloro che affermano chenon sapesse “chiaramente non capiscono come funziona la Russia moderna. L’idea chenon fosse informato e non abbia approvato l’uccisione diè ridicola”, mette in evidenza in una nota alLeonid Volkov, alleato di. Il...