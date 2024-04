Vuelle - Sacchetti mette in allerta la truppa | In questo tipo di sfide serve la mentalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) "Il pubblico di Pesaro non ha bisogno di appelli, sappiamo già che anche stavolta verranno in tanti. Siamo noi che dobbiamo meritarci il loro sostegno". Così Meoalla vigilia dell’ultima partita in casa della stagione contro la Vanoli Cremona: una gara che, se vinta, terrà in corsa lasino all’ultima giornata dove si decideranno le sorti della salvezza. "Da quando sono arrivato qui tutte le partite ricoprivano una certa importanza, ma è chiaro che ogni settimana che passa ogni match conta di più. Quello cheper affrontarediè la: dovremo avere un approccio deciso,ndo in campo ciò che ci ha portato ad ottenere due vittorie di fila, p andremo a vedere quello che è successo sugli altri campi, ma ...