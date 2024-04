Vira Carbone bacchetta la figlia | Ti pregherei di non chiamarmi mentre sono in diretta

(Di sabato 27 aprile 2024)torna a far parlare di sé. Èle sui social uno spezzone della puntata di sabato 27 aprile su Perizona.it

I problemi del colon a “Buongiorno benessere” su Rai 1 - Stamani su Rai 1 torna il programma di salute “Buongiorno benessere”: si parlerà di problemi del colon e di carenze di minerali La sindrome del colon irritabile: a “Buongiorno Benessere”, il programma ...

Continua a leggere>>

Iniziata oggi la Festa del carciofo di Paestum Igp - Oggi 24 aprile prende il via la Festa del carciofo di Paestum Igp nel suggestivo borgo di Gromola a Capaccio-Paestum.

Continua a leggere>>

Giulio Maira, Le farfalle dell’anima. Ricordi di un neurochirurgo, Solferino - NewTuscia – VITERBO – Il grande neurochirurgo Giulio Maira si racconta in queste pagine come in un intimo diario. Un viaggio che attraversa tanti anni dall’infanzia alla maturità, ripercorrendo le e ...

Continua a leggere>>