Viola come il mare - finale prima stagione | lei e Demir fratelli? Dove eravamo rimasti

Il prossimo anno lo vedremo su Rai1 nei panni di “Sandokan”, la sua più grande sfida professionale, ma per Can YAMAN prima c’è Canale 5 con la serie “VIOLA COME il MARE”, sempre Lux Vide. Su Mediaset Infinity sono intanto usciti, in anteprima, i primi tre episodi della seconda stagione mentre i ...

Continua a leggere>>

Viola Come il Mare 2, Seconda Puntata: Viola conosce meglio il PM Matteo Ferrara e tra loro c’è una grande simpatia fin da subito, che non sfugge a Francesco Demir. Viola intanto si occupa dei nuovi casi di cronaca nera! Viola Come il Mare 2 prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, Viola ...

Continua a leggere>>