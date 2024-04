VIDEO Napoli non è una città radical chic | la protesta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una sorta di Speakers Corner modello Hyde Park per dire che “non è una” e che l’opera di Michelangelo Pistoletto esposta in piazza Municipio, La Venere degli Stracci, “e’ uno spreco di soldi e una cineseria che non rappresenta”. I promotori dell’iniziativa, nata grazie al tam tam sui social e senza padrini politici alle spalle, nel pomeriggio si sono dati appuntamento in piazza dove, armati di microfono, hanno dato voce alle critiche di chi, reclutati sui social o semplici passanti, non ama l’opera dell’artista piemontese data alle fiamme e ora di nuovo al centro della piazza. Per tutti una foto ricordo dietro uno striscione su cui campeggia la scritta “non è”. ...