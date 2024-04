Vi devo dare una notizia dolorosa - qui dal mio rifugio segreto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 aprile 2024) Questa mattina ho esordito nella mia consueta zuppa con un “Augh”, così come facevo un tempo quando eravamo liberi. Sì, perché vi voglioun’informazioneche tutti quanti voi dovete conoscere: da questo momento, e lo capite anche dal soffitto inquadrato nella diretta di stamani, mi trovo in una segretissima zona di montagna per prepararmi alla resistenza. Ebbene sì, mi sono convinto: in questo paese non c’è più libertà. Ho poi capito leggendo i giornali di oggi che l’unica possibilità che noi abbiamo è quella di fare due o tre cose: vale a dire partecipare alla chat di Massimo Giannini, una chat che ha avuto migliaia di persone che in pochi secondi hanno aderito; e rileggere il primo libro di Scurati su Mussolini. A proposito, ne ho comprate varie copie da regalare ai miei amici perché ho capito che dobbiamo veramente armarci ...