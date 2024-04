Veronica Berti Bocelli si è innamorata di Andrea Bocelli dopo soli due minuti e mezzo

(Di sabato 27 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movieha rivelato che è stato amore a prima vista quando ha incontrato il marito, e ha capito che era l'uomo giusto per leiche lui ha parlato con lei per"due". Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Veronica Berti è nata ad Ancona nel 1981 ed è la moglie di Andrea Bocelli . Si è laureata in management della musica e dello spettacolo. Nel 2012 la coppia ha avuto una figlia, Virginia, che è apparsa in tv nella serie Doc 2 – Nelle tue mani, nel ruolo di Gaia. Berti è vicepresidente della Andrea ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Andrea Bocelli vede. Lo fa con la sua arte, con la sua intelligenza e col suo cuore, quello che da tempo batte anche per Veronica Berti , la donna che ha sposato, la moglie , il suo supporto, i suoi occhi, il suo tutto . Chi è la moglie di Andrea Bocelli ? Veronica ... Continua a leggere>>

Quando ha stretto per la prima volta la mano di Andrea Bocelli aveva 20 anni . « Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza (ride, ndr), così è venuto a... Continua a leggere>>

Andrea bocelli e Veronica berti: Un Amore di 23 Anni, Un Colpo di Fulmine e Una Vita Insieme - Nel 2001, ad una festa a cui nessuno dei due aveva particolare voglia di partecipare, Andrea bocelli e Veronica berti si sono incontrati per la prima volta.

Continua a leggere>>

Veronica berti rivela: “bocelli mi ha conquistata in due minuti” - Andrea bocelli e Veronica berti sono legati da 23 anni: in una recente intervista lei ha rivelato come il tenore sia riuscito a conquistarla.

Continua a leggere>>

Andrea bocelli, la moglie parla della festa dove si sono conosciuti - Veronica berti, la moglie di Andrea bocelli, ha parlato della festa in cui si sono conosciuti. Lui l’ha corteggiata e da lì è nato il loro amore, nonostante la differenza d’età.

Continua a leggere>>