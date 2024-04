VERONA – CIVITANOVA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Oltre Scandicci – Conegliano e Milano – Trento, oggi scendono in campo anche, le due squadre si giocheranno la finale 5° posto per garantirsi l’accesso alla Challenge Cup del prossimo anno.è arrivata in finale dopo aver battuto in semifinale Modena con il punteggio di 3-1è arrivata in finale dopo aver battuto in semifinale Piacenza in unacombattuta, terminata con il punteggio di 3-2 Difficile stabilire che delle due squadre potrà aggiudicarsi il match in quantovanta un roster migliore, ma alterna prestazioni convincenti a prestazioni poco convincenti e poco incisive.sembra avere qualcosa in più in questo momento e spinta dal proprio pubblico può ottenere la ...