Venghino - signor - venghin -, spiegato dall’Accademia della Crusca

(Di sabato 27 aprile 2024) TrattoDiverse lettrici e lettori chiedono se siano corrette e in quali contesti eventualmente si usino forme quali, venghi e avinvece di vengano, venga, avvengano. Risposta La risposta è assai facile: si tratta di forme substandard, non accettate nell’italiano contemporaneo standard e d’uso comune. Forme di questo tipo nascono per uno scambio tra le desinenze di congiuntivo presente proprie dei verbiprima coniugazione (che è la coniugazione che contiene il maggior numero di verbi, e la più produttiva in italiano contemporaneo) e quelle proprie delle altre coniugazioni. L’italiano standard ha le desinenze i nelle forme del singolare e ino nelle forme di terza plurale nel congiuntivo presente dei ...