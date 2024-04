Venerato è sicuro | c’è l’accordo tra Conte e De Laurentiis

(Di sabato 27 aprile 2024) Rai Sport – Durante la giornata di ieri, Ciroha annunciato un’indiscrezione importante, per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Monti: "Conte Per il tifoso è una pillola che digerirebbe solo con la vittoria" - Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti, ha commentato l'eventuale arrivo di Conte a Napoli a Televomero ...

Conte Milan, venerato sicuro: «Questo sarà il suo prossimo club, snobbato dai rossoneri» - Il giornalista Ciro venerato durante il Tg Sport su Rai 2 ha svelato il futuro di Conte, accostato anche anche alla panchina del Milan Le parole di Ciro venerato durante il Tg Sport su Rai 2. Il giorn ...

I due acquisti sicuri se Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli - C'è grande attesa per il nome del nuovo allenatore del Napoli. La Rai dà per fatto l'accordo con Antonio Conte TuttoNapoli.net C'è grande attesa per il nome del nuovo allenatore del Napoli. La Rai dà ...

