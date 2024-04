Vannacci - volano stracci nella Lega La rivolta dei governatori | Non lo faremo votare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Alla fine Salvini ha deciso: all in sul generalee vada come vada. Non sembra solo una mossa elettorale quella del leader del Carroccio, ma una vera e propria sfida interna al partito. E alla fine, il risultato potrà essere uno solo: o vince Salvini, oppure il “partito nel partito” formato daidel Nord e dai militanti che non vedono in modo favorevole la candidatura del generale. Da questo scontro si determinerà il futuro della. Che, se il progetto di Salvini si rivelerà sbagliato, potrebbe uscire ai minimi storici da molto tempo dalle prossime elezioni Europee. Una scelta profondamente divisiva da parte di Matteo, che evidentemente ritiene conclusa una fase politica per il suo partito. A uscire allo scoperto contro la candidatura di, infatti, sono stati gli stessi ...