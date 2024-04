Vannacci tra amici e nemici Non sono sicuro di passare

(Di sabato 27 aprile 2024) Il generale capolista solo in Italia centrale. Crosetto punge: "Sarà eletto, un bene per l'esercito". Mal di pancia anche nella Lega. Fedriga: "Voto i friuliani"

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La Lega di Salvini è talmente frastornata dalle batoste politiche che rimedia quotidianamente all'interno della maggioranza che ormai pensa di essere diventata la Cassazione. E quindi, per gli studenti manganellati dalla polizia a Pisa ha già emesso sentenza di condanna ...

Il Pd e i pacifisti: “boni, state boni”. Flaiano, il marziano era il cristiano - Non lo so, ma per ora sono pochi e la segretaria li tiene ancora a bada, sia pure con indolenza, la stessa di Alberto Sordi nella Grande guerra: “Boni, state boni”.

Meloni: il Papa sarà al G7. Pronta la corsa Ue: «Me lo avete chiesto voi» - Dentro le gigantesche tensostrutture con vista sul mare la aspettano tutti, ne parlano tutti. Dirigenti, ministri, militanti. Ma Giorgia Meloni, ancora per qualche ora, starà chiusa a Palazzo Chigi a ...

L’Europa va avanti, l’Italia vannacci. Ci stiamo abituando alle brutture - Qualche settimana fa, a cena con alcuni amici – tutti quasi trentenni – un disgraziato ... spesso, in questo periodo, e, ahimè, mi è sempre venuto in mente il generale Roberto vannacci. Sospiro. Il ...

