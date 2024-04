Vannacci ne spara un’altra Sulle classi per disabili Guidi FdI | la sua è una tesi sciocca e razzista

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 aprile 2024) “Con molta fermezza, rivolgo al generalel’invito a fare il suo mestiere, perché riguardo allatà esprime non pensieri ma incubi. Non accettiamo la filosofia di prevedere interventi speciali per persone speciali, perché non solo ciò infrange la Costituzione, ma anche la scienza. Non c’è, infatti, nessun dato scientifico che avvalori questadelleseparate”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonioin merito all’intervista del generalesulla Stampa. nella quale si esprimeva un’opinione favorevole alleseparate per i. “Le mie idee – prosegue– sono figlie di cinquant’anni di esperienza legata alla ...