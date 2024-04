Vannacci - da Mussolini è uno statista alle scuole separate per i disabili | la sua candidatura spacca la Lega

vannacci: «Classi separate per aiutare gli alunni bravi e i disabili». Lega divisa, critiche anche da Cei, Fdi e Forza Italia - Così Roberto vannacci, intervistato da ‘La Stampa’, ha commentato ... Le sue parole hanno scatenato numerose reazioni, dal tema dei disabili («farei le classi separate») al mussolini «statista perché ...

Elezioni europee, vannacci-shock: “Classi separate per i disabili”. Reazione della Cei: “Torniamo agli anni bui” - Campagna elettorale show per il generale Roberto vannacci. O shock per quello che sostiene In un'intervista alla "Stampa" di Torino dice: "Credo che delle classi con 'caratteristiche separate' aiuter ...

Polemiche per le frasi shock di vannacci su mussolini e disabili. La Lega: é un indipendente - "La scuola sarebbe migliore se i disabili fossero messi in classi separate". "mussolini è stato uno statista come Cavour e Stalin". "Gli italiani hanno la pelle bianca". "Non credo che l'aborto sia un ...

