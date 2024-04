Valle dell’Oro l’ispiratrice di Leopardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Non il “loco natio“, ma laa Civate. Per comporre il celebre canto “Il passero solitario“, Giacomonon si sarebbe ispirato al paesaggio di Recanati ma alla. A condurre, almeno con l’immaginazione, il grande poeta, dalle Marche alla, sarebbero stati i coniugi tedeschi Friedrich Lose e Caroline von Schlieben con il loro Viaggio pittorico nei moti delle Brianza, una raccolta di 24 stampe delle vedute del territorio realizzate nel 1822. A suggerire la suggestiva ipotesi è l’eclettico cultore della Brianza Renato Ornaghi (nella foto), ingegnere di 62 anni di Monticello Brianza, esperto di storia, musica, dialetto e tradizioni locali. "soggiornò per tre mesi a Milano, dal 25 luglio al 29 ...