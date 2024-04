Valditara | Lega -politiche per disabilità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 aprile 2024) 19.35 Dallasono arrivate "concrete a favore dell'inclusione degli studenti con". Lo scrive in una nota il ministro dell'Istruzione Giusepperiferendosi ai "13mila docenti di sostegno assunti a settembre".ha menzionato le "assunzioni in programma per prossimi anni" e ha sottolineato che un parte delle risorse del Pnrr saranno destinate alla rimozione delle barriere architettoniche nelle scuole.