Vacanze in Italia | viaggio nei luoghi della principessa Sissi

(Di sabato 27 aprile 2024) Sentieri, giardini, hotel maestosi. Ecco idi vacanza scelti da Elisabetta d’Austria che permettono, ancora oggi, di vivere la grandeur di altri tempi. Viaggiatrice irrequieta, bella ma di magrezza spettrale (pare pesasse 45 chili, di cui cinque solo di capelli), infelice, capricciosa, insofferente delle rigidi regole di corte. Intorno a, nome popolare per Elisabetta d’Austria, duchessa di Baviera, moglie dell’imperatore Francesco Giuseppe, vissuta tra 1837 e 1898 (il 10 settembre di quell’anno, a Ginevra verso le 13, l’anarchico Luigi Lucheni le trafisse il cuore con una lima affilata), sono stati scritti libri e girati film che l’hanno fatta entrare nella cultura di massa. Tutti l’abbiamo vista al cinema, riportata in vita da Romy Schneider nel 1955, e più di recente ha avuto buon esito nel film Il corsetto dell’imperatrice, interpretata ...

