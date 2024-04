Va dai carabinieri per sporgere denuncia | La mia compagna è scomparsa Ma viene arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Un romeno di 45 anni ad Ardea, in provincia di Roma, si è recato daiperre ladella, una 54enne italiana, che non tornava a casa ormai da almeno una settimana. Inizialmente l’uomo non ha dato peso alla cosa, poiché non era la prima volta che si assentava da casa per qualche giorno. Dopo una settimana però ha iniziato a preoccuparsi e si è recato alla stazione dei, ai quali ha spiegato di aver avuto un piccolo diverbio con la sua, sporgendodi. La scoperta dell’atroce verità Inon hanno creduto alla storia del battibecco tra due innamorati e hanno scoperto l’uomo che inviava dei messaggi alla sorella della ...