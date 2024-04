Usa - tornado su Texa - Nebraska e Iowa | numerosi feriti

(Di sabato 27 aprile 2024) La paura torna negli Usa a causa di diversiche si sono abbattuti nels,. Al momento si contano circa 5ma il numero potrebbe drasticamente salire. Usa: i danni delhanno causato danni ingenti e il maltempo non si arresta in queste ultime ore. Il Servizio L'articolo proviene da Il Difforme.

Usa, tornado attraversa l'autostrada in nebraska - Un enorme tornado ha attraversato l'autostrada in nebraska, passando davanti agli sguardi attoniti degli automobilisti Un cacciatore di tempeste in nebraska ha ripreso il momento in cui un enorme ...

Maltempo all'Isola d'Elba: strade come fiumi. Auto trascinate via dall'acqua - Intense piogge si sono abbattute sull'Isola d'Elba (Livorno) questa mattina causando smottamenti, macigni pericolanti e allagamenti. Lungo la provinciale della Parata, che congiunge ...

La furia del tornado rade al suolo le case di Omaha - La furia del tornado rade al suolo le case di Omaha Alcuni tornado si sono abbattuti sul nebraska e l'Iowa causando almeno 5 feriti. E il maltempo è destinato a continuare nelle prossime ore, con ...

