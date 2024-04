Uomini e Donne - Tiziana Riccardi sbotta sui social | così zittisce Tina Cipollari e le critiche

È andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e per Mario Cusitore si è chiusa la sua esperienza come corteggiatore di Ida Platano. Le segnalazioni arrivate sul suo conto erano vere e dopo aver confessato è stato eliminato dalla tronista, sconvolta ancora una volta dal comportamento di ...

Continua a leggere>>

Negli ultimi tempi sui social si sono rincorse le voci di una crisi tra due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, che fino a poco tempo fa si erano mostrati molto affiatati. Stiamo parlando di Marco Antonio Alessio e Emanuela Malavisi, usciti dal programma poco prima di Natale per ...

Continua a leggere>>