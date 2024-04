Uomini e Donne - famoso ex volto del programma contro Beatrice Valli | Come si può chiedere empatia per se stessi denigrando di continuo il proprio sangue?

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 aprile 2024) Unexdel, è intervenuto in merito ad una diatriba social avvenuta in questi giorni trae sua sorella Ludovica. Stiamo parlando di Karina Cascella, che nelle sue stories Instagram ha biasimato il comportamento di. Ha scritto la Cascella: Non riesco a trattenermi dal dire questa cosa. Vedo spesso persone qui sui social che lamentano poca, commenti non graditi, offese demotivate. Hanno ragione, io sono la prima a “subire” questo trattamento. Ma quando queste lamentele arrivano da persone che fanno esattamente la stessa identica cosa a membri della loro stessa famiglia, allora mi domando dove andremo a finire. Mi domando anchesia possibile ...