Uomini e Donne - ex protagonista del programma racconta il momento di crisi che sta vivendo con la compagna | Ci siamo presi un periodo di riflessione e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 aprile 2024) Negli ultimi tempi sui social si sono rincorse le voci di unatra due ex protagonisti del trono over di, che fino a poco tempo fa si erano mostrati molto affiatati. Stiamo parlando di Marco Antonio Alessio e Emanuela Malavisi, usciti dalpoco prima di Natale per continuare la loro conoscenza all’esterno. I due, dalin cui hanno lasciato la trasmissione condotta da Maria De Filippi, hanno spesso condiviso sui social immagini che li ritraevano insieme, felici e sorridenti, ma nell’ultimo mese qualcosa è cambiato. L’ex dama, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui passeggia al tramonto con Marco Antonio con una didascalia al dir poco nostalgica, che ha messo in allarme i fan: Manca all’occhio la vista del sole che va a riposare dietro al ...