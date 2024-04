(Di sabato 27 aprile 2024) Kendra McIntyre ha spento le luci di Katarina Legorreta con uno dei KO più violenti che si ricordinoMMA. Impazzito il commentatore: "È una sega circolare, qualcosa da ricordare per i secoli".

Avvocata, prefetta, primaria (e femminicidio): la realtà cambia solo se cambia la lingua con cui la raccontiamo - Servono parole nuove, per battere antichi stereotipi: e la pedagogia del linguaggio passa da varietà e condivisione.

Continua a leggere>>

Uno dei KO più brutali della storia nelle MMA: il calcio alto distrugge il viso della lottatrice - Sono le arti marziali miste alla loro ennesima potenza, in un finale di match che si candida come uno dei migliori dell'anno, sicuramente come uno dei più brutali mai visti nell'ottagono. Il colpo ...

Continua a leggere>>

La Festa della Liberazione a Santarcangelo: Il discorso di Alice Parma - Questa mattina, giovedì 25 aprile, si sono svolte le celebrazioni istituzionali di Santarcangelo per il 79° anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo, con ampia partecipazione di pubbl ...

Continua a leggere>>