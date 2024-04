‘Uniti per San Costanzo’ svela la squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024)ti tutti i nomi della listaper Sanche ha come candidata sindaco l’assessore uscente alle politiche sociali Milena Volpe. Accanto a lei ci sono altri 5 componenti dell’attuale maggioranza: il vicesindaco e assessore al bilancio Omar Ciani, 34enne; l’assessore all’ambiente e al turismo Stefano Giraldi (48 anni) e i consiglieri Tommaso Curzi (44), Lorenzo Gambioli (44) e Angelo Paolini (68). Le new entry sono Daniela Bartoloni (62), Emanuela De Iaco (51), Alessandro Lucarini (33), Barbara Marconi (46), Giovanni Piccioli (37), Deborah Primavera (46) e Sara Scarponi (53). L’età media della lista, definita "civica, fondata sui valori del centrosinistra", é 47 anni e 4 mesi. "Ho scelto con cura ogni membro – evidenzia Milena Volpe -. Troppe volte ho sentito in vari ambiti che bisogna coprire le quote rosa come ...