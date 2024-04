Un’Europa che difenda le tradizioni Giusto - ma quali? Il commento di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 aprile 2024) L’età del bronzo è unanimemente considerata molto importante per la storia dell’umanità. Ma la stessa comparsa del bronzo nel grande antico Egitto, prima apparizione nello spazio mediterraneo di questo metallo frutto della fusione di rame e stagno, pone un problema molto semplice ma anche importante: visto che nell’antico Egitto non c’erano tracce di stagno, come hanno fatto a disporre di bronzo gli antichi Egizi? Grazie ai sumeri, rispondono gli studiosi, che ne avevano in abbondanza, e nonostante la considerevole distanza tra Egitto e Mesopotamia sumera, ne commerciarono con gli egizi già in quei tempo lontani. Le civiltà evidentemente si fondano già da allora sul commercio, cioè sull’interscambio, cioè sull’influenza dell’uno sull’altro. In certo senso allora si spiega come mai la mitica Europa, nella mitologia, compaia sui lidi fenici, cioè nell’odierno Libano. Europa era una bella ...