Una pentola a pressione | Quartiere dimenticato tra violenza e degrado

(Di sabato 27 aprile 2024) "Io ho due figlie di 19 e di 23 anni. Quando tornano a casa la sera vado sempre a prenderle perché non si sa mai. Io in questa zona ci sono nato, più di mezzo secolo fa. Ma è cambiato tutto in peggio". Diego vive accanto a via Varsavia, lo stradone in cui ieri notte è stato ucciso Jhonny Suleymanovic, nomade 18enne, mentre dormiva nel suo furgone "in un tratto che è meta di carovane. Attorno l’asfalto diventa toilette. Le fontanelle del parco sono usate per lavarsi, le recinzioni per stendere i panni. La strada è un accampamento" che di notte viene inghiottito dal buio, tra le barriere dell’Ortomercato e i condomìni. I residenti segnalano "discussioni continue, urla notturne", la punta di un iceberg in questo spicchio di Milano della periferia sud est che è come "una", stretto tra il campo nomadi di via Bonfadini abitato da oltre ...