Un viaggio transoceanico chiude Bergamo Jazz

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 aprile 2024) 1967-2024. Senza un solo passo falso. Anche questa edizione digiunge al termine, e lo fa, come sempre, alla grande. Abdullah Ibrahim, classe 1934, si accomoda allo Steinway e si abbandona a 45 minuti di piano-solo ininterrotto, uno stream of consciousness composto da infiniti temi che si inseguono e si susseguono attraverso innumerevoli modulazioni. Il pianista e compositore, che ha passato la maggior parte della sua vita in esilio autoimposto dal suo paese d’origine, il Sudafrica, in protesta contro la segregazione razziale dell’epoca, predilige le frasi brevi, gli ostinati e i tempi rubati. Il suo stile è fortemente influenzato da Thelonious Monk e Duke Ellington, col quale collaborò prima di fare rientro in Sudafrica per diventare uno dei primi portavoce dell’anti-apartheid. Davvero toccante il bis, un canto di emigrazione a cappella, ...