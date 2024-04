Un servizio in più per i cittadini I referti si ritirano in farmacia

(Di sabato 27 aprile 2024) Una nuova convenzione tra l’Asst ovest milanese e l’associazione chimica farmaceutica lombarda fra titolari dipermette agli utenti di ritirare idegli esami di laboratorio eseguiti nelle strutture dell’Asst ovest milanese direttamente in. Per il ritiro deibasterà recarsi incon il documento con barcode identificativo rilasciato dall’ambulatorio e la relativa quietanza di pagamento, presentando al farmacista un documento di identificazione. Sono in tutto 17 le farmacie del Legnanese che hanno aderito all’iniziativa. P.G.

Magenta, i referti degli esami di laboratorio si ritirano in farmacia. Gelli: “Servizio utilissimo per la città” - Parte un nuovo servizio molto importante per Magenta. Parliamo del ritiro dei referti ospedalieri in farmacia illustrato questa mattina dall’assessore Simone Gelli. “È stato un percorso lungo e tortuo ...

Continua a leggere>>

Farmacie taglia attese: "In Emilia-Romagna 400 pronte a partire" - Esami come in ospedale, il presidente regionale di Federfarma: “L’auspicio è di avviare la sperimentazione prima dell’estate” ...

Continua a leggere>>

L’Intelligenza artificiale sbarca (anche) in farmacia. In campo su sintomi ed effetti dei medicinali - Milano, il nuovo sistema Pharmasuite di CompuGroup Medical arriva dietro il bancone: un supporto concreto ai professionisti ...

Continua a leggere>>