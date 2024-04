Un ricco programma con il premio dedicato a Giancarlo Show all’Arcoveggio nel ricordo di Monari

(Di sabato 27 aprile 2024) Il mese di aprile dell’ippica bolognese si chiude con un riuscito convegno di corse che vedrà otto sfide in. Nel corso del pomeriggio di oggi l’Arcoveggio ricorderà il noto giornalista sportivo e gentleman/proprietarioe i cavalli che hanno dato lustro alla sua scuderia di trottatori, molto attiva negli anni 80. Prologo nel segno di nove esponenti della 2021 impegnati sulla distanza del doppio chilometro, con il gradito sulla pista del top driver emiliano Marco Stefani, beniamino della tribuna bolognese e grande atteso nella prima contesa pomeridiana alle redini di Force Mail, favorito su Fahrenheit Tab/Enrico Bellei e Furia Sm/Carmine Piscuoglio. Alla seconda corsa match in rosa tra Eufelia Dei Ri ed Elena Col, ma con Emotion Dse ed E Love Bks in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria. ...

giancarlo Pedote: ritrovare il ritmo e abituarsi a tornare in mare aperto - Dopo un lungo periodo invernale in cantiere per la messa appunto e la sistemazione di alcuni dettagli, giancarlo Pedote è pronto a tornare in Oceano con Prysmian, che in occasione della prima regata ...

"La Ruota della Fortuna" torna su Canale 5: la nuova edizione condotta da Gerry Scotti - Il ritorno dello storico programma di Mediaset nell'anniversario dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno Lo farà sotto la guida di Gerry Scotti a partire dal prossimo 6 maggio, alle 18.45, tutti ...

