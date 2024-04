Un pomeriggio di svago regalato ai fragili Sulle giostre senza pagare il biglietto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Festaa Pieve. Un invito alle persone con disabilità: una giornata sui giochi completamente gratuita e offerta dalla famiglie dei giostrai. Anche quest’anno le famiglie Bridio, Caroleo, Lucchesi e Sposti che sono accampate a Pieve in via dei Pini hanno voluto fare un gesto di solidarietà che sta diventando una tradizione a Pieve. Non solo per l’opera di sensibilizzazione dell’amministrazione comunale ma grazie alla massiccia predi associazioni ricreative, sociali e culturali storicamente radicate sul territorio. E il gesto dei giostrai, che come noto vivono traslocando da un territorio all’altro, una professione bella ma spesso dura e difficile, ha commosso i più. "Li ringraziamo immensamente - spiegano Valentina Giusy Polito, assessore al Commercio e Margherita Mazzuoccolo, assesora alle Politiche sociali -. ...