Un drink con… Ilaria Ghisalberti

(Di sabato 27 aprile 2024) Da Zogno… al Mondo. A 23 anni,, la discesista della Val Brembana ha conquistato la classifica di specialità di Gigante in Coppa Europa garantendosi un posto fisso nel circuito mondiale: “Faccio quello che sognavo di fare da bambina, quando i miei genitori mi hanno messo sulla neve”. Dagli inizi da piccola ai successi da grande, ci ha raccontato il suo percorso. Intervista realizzata all’Hortus di Bergamo

La francese Karen Clement ha fatto suo il secondo gigante di Aal (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Dopo la vittoria della nostra Ilaria Ghisalberti di ieri, la transalpina ha compiuto una bella rimonta, vincendo con il tempo complessivo di 2:09.45. Alle sue ... Continua a leggere>>

Marte Monsen è profeta in patria e si aggiudica il gigante valevole per le Finali di Coppa Europa 2023-2024 in corso di svolgimento a Hafjell (Norvegia), ma l’Italia è grande protagonista. Sulla pista scandinava la padrona di casa ha chiuso al comando la prima manche, per poi gestire la seconda ... Continua a leggere>>

Dalle prime cadute a Lizzola a 6 anni, quando la mentalità si forma, al podio in Coppa Europa che l’ha proiettata ad arrivare fino alla Coppa del Mondo in pianta stabile, col sogno di inseguire i traguardi del suo idolo Sofia Goggia. Ilaria Ghisalberti a 23 anni sta realizzando giorno dopo giorno ... Continua a leggere>>

Ultime ore a Livigno per i gruppi azzurri di CdM, tra meteo ballerino e un lavoro su più specialità - Da una parte Bassino, Curtoni, Pirovano, Brignone e le slalomgigantiste, dall'altra i velocisti guidati da Paris e gli specialisti delle discipline tecniche, da Vinatzer a ...

Continua a leggere>>

I gruppi di Coppa del mondo femminile a Livigno per l’ultimo allenamento stagionale - C’è ancora spazio per un allenamento sulla neve della squadra polivalente femminile di Coppa del mondo, che si allenerà nell’imbiancata Livigno (So) con ritrovo domenica 14 aprile, fino a giovedì 18 a ...

Continua a leggere>>

Sci alpino: a Livigno ultimo allenamento della stagione per Bassino e compagne - C’è ancora spazio per un allenamento sulla neve della squadra polivalente femminile di Coppa del mondo, che si allenerà nell’imbiancata Livigno (So) con ritrovo domenica 14 aprile, fino a giovedì 18 a ...

Continua a leggere>>