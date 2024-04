Un drink con… Ilaria Ghisalberti - da Zogno alla Coppa del Mondo di sci | Ho sempre sognato e continuo a farlo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 aprile 2024) Dalle prime cadute a Lizzola a 6 anni, quando la mentalità si forma, al podio inEuropa che l’ha proiettata ad arrivare finodelin pianta stabile, col sogno di inseguire i traguardi del suo idolo Sofia Goggia.a 23 anni sta realizzando giorno dopo giorno il sogno che aveva da bambina, da quando, a due anni e mezzo, i genitori l’avevano messa sugli sci. Partita da, dalle piste della Val Brembana, scalando circuito dopo circuito. Nel Gigante, la sua specialità regina, quella in cui ha già esordito nel massimo livello. E dove ora sarà di diritto, ad ogni gara: “Un lavoro di tanti anni e tante sfide affrontate, momenti difficili e di incertezza, problemi fisici e momenti in cui non tutto va come si spera”. Calma, ...