Un colpo di pistola è stato sparato in pieno centro a Latina | indagini in corso

negozi visitati e ripuliti in pochi minuti. Dalla spesa – intesa come generi alimentari – alle attività commerciali di cosmetici passando per i prodotti per la casa. Partivano da un campo rom della Capitale e raggiungevano il territorio pontino: numerosi i colpi messi a segno . Posto di blocco dei ... Continua a leggere>>

Uno sparo in pieno centro, notte di paura a latina - Un episodio tanto misterioso quanto inquietante. La scorsa notte a latina, nella centralissima via Don Morosini, qualcuno ha esploso un colpo di pistola ...

Continua a leggere>>

Paura nel centro di latina: spari in via Don Morosini - latina, 26 aprile 2024 – Paura nel centro di latina dove “Un colpo di pistola è stato esploso ieri sera da due individui incappucciati nella centralissima via Don Morosini“. A darne notizia è il ...

Continua a leggere>>

Spari nella notte in via Don Morosini, la sindaca: «Episodio che non può passare inosservato» - «Il colpo di pistola esploso ieri sera da due individui incappucciati nella centralissima via Don Morosini è un episodio che non può passare inosservato, né ...

Continua a leggere>>