Un cagnolino aspetta per ore il padrone al Pronto Soccorso | la storia commovente diventa virale

Una Pasqua da non dimenticare sia per la coppia Gianna e Tonino che per un cucciolo di yorkshire. Nella zona periferica di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, stavano passeggiando Gianna e Tonino. La loro attenzione però è stata catturata da un guaito insistente e straziante. I due si sono ...

Continua a leggere>>